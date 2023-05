Chutes d'Iguazu : les cascades magiques

Pas moins de deux millions de touristes passent chaque année aux chutes d'Iguazu pour y découvrir des cascades mythiques et mystiques, puisqu'elles sont aussi l'objet de nombreuses légendes d'indigène. Immenses, puissantes, vertigineuses, les chutes d'Iguazu, ce sont 275 cascades nichées au cœur d'une épaisse forêt tropicale. Un refuge naturel où cohabitent plus de 1 500 espèces animales et un lieu sacré, qui nourrit les légendes depuis des siècles. Ces multiples richesses attirent des touristes du monde entier. À cheval entre le Brésil à gauche et l'Argentine à droite, ce chef-d'œuvre naturel est né de l'apparition d'une faille géologique, il y a 200 000 ans. Et pour les visiteurs, le meilleur moyen de l'admirer est de le survoler. La sortie en hélicoptère coûte 100 euros par personne, mais les touristes ne sont jamais déçus. Les chutes d'Iguazu sont classées "parc national" au Brésil depuis 1939. Un seul bâtiment a obtenu un permis de construire, à titre exceptionnel, l'hôtel Das Cataratas. Cet hôtel de luxe offre une vue imprenable, sur les chutes et leur environnement. Les résidents de cet hôtel ont aussi le privilège d'être les seuls à avoir accès aux chutes à la tombée de la nuit, éclairée par la lune. C'est un autre spectacle où tous les sens sont en éveil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage I. Piponiot, L. Rossi, A. Vieira