Chutes du Niagara : la beauté en cascades

C'est une rumeur, un bruit lancinant qui enserre la ville. Et le murmure des chutes du Niagara, haute de 57 m, est d'autant plus saisissant en hiver avec la brume, un brouillard d'eau au pied des chutes pour en prendre plein les yeux dans tous les sens du terme. Vous y parviendrez au bout de ce long tunnel de 700 m, un aqueduc à la Romaine qui permettait de transporter l'eau des chutes et de transformer l'impressionnant débit de 168 000 mètres cubes par minute en électricité. Après cent ans de service, l'usine électrique a cessé de fonctionner. Mais elle est devenue depuis quelques mois une attraction touristique. Les chutes du Niagara sont situées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Mais de l'aveu de tous, c'est bien du côté canadien que vous en profiteriez le mieux, notamment de la haut, grâce d'abord à un ascenseur vitré, puis à sa vue à 360°, l'emblématique Tour Skylon offre un panorama inégalable face aux chutes. Et pour encore plus de sensations, vous pouvez toujours aller à la fois plus haut, plus vite et plus près. Les autorités essaient de faire vivre le site toute l'année et non seulement au printemps et en été. C'est pour cela qu'elles ont mis en place des tours en hélicoptère le soir. C'est magnifique, mais cela a aussi un coût, 120 euros par personne pour vingt minutes de survol, mais une expérience captivante. La nuit, les lieux se parent d'un mystère encore plus épais. La tyrolienne vous entraînera d'une chute à l'autre. Et surtout, pour la quarantième année consécutive, le festival des lumières fait briller les cascades, une mise en scène spectaculaire. Les chutes du Niagara attirent chaque année 14 millions de touristes. Mais seulement deux millions ont la chance de les découvrir en hiver. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Ponsard, J. Asher