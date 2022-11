Chutes Victoria : les plus hautes cascades du monde

Vue du ciel, c’est sans doute le meilleur moyen de découvrir les chutes Victoria, pour prendre la mesure de leur immensité. Sur plus d’un kilomètre et demi, le fleuve Zambèze se déverse au débit moyen d’un million de litres par seconde. Et toute la journée, un ULM emmène les touristes au-dessus de ces cascades vertigineuses. Aux manettes, Anton survole la région depuis 25 ans. On peut aussi admirer les chutes de plus près en empruntant des petits chemins de randonnée facilement accessibles. C’est un spectacle inouï quand les arcs-en-ciel s'invitent dans le paysage. Écoutant notre courage, nous sommes en partance de bon matin pour la piscine du diable. Le soleil vient à peine de se lever, et pour l’instant, c’est surtout la température extérieure qui est démoniaque. Trois amis venant d’Australie achèvent un périple de plusieurs semaines en Afrique Il vont constater avec soulagement qu’il fait bien plus chaud qu’en-dehors. Pour s'approcher du bord, il faut jouer avec le courant et ne pas se faire emporter. Les chutes ne sont plus qu’à quelques mètres. TF1 | Reportage M. Demarque