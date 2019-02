Cicatrices : le tatouage pour se reconstruire

Toni-Lou et Alexia Cassar sont des tatoueuses d'un autre genre. Elles sont spécialisées dans le tatouage reconstructeur. Ce dernier permet de recouvrir les cicatrices, allant d'une simple blessure aux séquelles d'un cancer du sein, par des dessins indélébiles. Grâce à leur travail, des femmes sorties victorieuses de certaines maladies ont pu se réapproprier leurs corps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.