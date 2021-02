Ciel orangé : un air de Sahara

Le Sahara s'invite à Lyon ce matin. Toute la ville est plongée dans un nuage ocre digne d'un film de science-fiction. Les habitants qui se rendent sur le bord du Rhône ont l'impression que leur ville a changée de continent. En haute montagne, le phénomène est impressionnant. Un skieur laisse derrière lui une traînée blanche, car tout le manteau neigeux est recouvert d'un sable venue d'Afrique. Certains chalets dans les Pyrénées semblent avoir été déplacés dans le désert. C'est la même scène à Chamonix. Le nuage atteint ensuite la ville de Grenoble, puis se dirige plus au nord vers Strasbourg où il recouvre la flèche de la cathédrale. À Marseille, une chape de plomb d'un jaune gris est tombée sur la ville. Les habitants y perdent le nord. La tempête est partie du nord de l'Afrique. C'est l'air chaud du désert qui fait remonter le sable et créer un nuage en altitude. Une dépression venue d'Espagne l'a ensuite poussé vers le sud de l'Hexagone. Le nuage a quitté notre pays ce samedi soir. Il est au-dessus de l'Allemagne et se dirige vers l'Europe de l'Est.