Cigarette électronique jetable : la "puff" bientôt interdite

Les " puffs", ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs attractives et aux goûts originaux, pastèque, raisin glacé ou encore fruit du dragon, vont prochainement disparaître des comptoirs. C'est l'annonce de la Première ministre ce dimanche matin. Un marché en pleine croissance depuis deux ans malgré son coût, entre huit et douze euros l'unité. Pour le buraliste, l'interdiction n'empêchera pas les plus jeunes de s'en procurer. Il nous confie : "Dès l'instant où ils ont décidé de fumer, ils fumeront". Chez nos voisins allemands, belges ou irlandais, les vapoteuses jetables sont déjà interdites. Quelques habitants ont réagi à l'annonce : "C'est une bonne idée", "Les jeunes qui ont l'habitude de fumer ça, une fois qu'ils vont plus avoir ça à fumer, ils vont se tourner vers des paquets de cigarettes normaux". La " puff " comme premier pas vers la cigarette traditionnelle, le lien n'est pas si évident selon un pneumologue. Autre annonce du jour, le prix du paquet de cigarettes, n'augmentera pas l'année prochaine. TF1 | Reportage M. Beringer, V. David, H. Riou Du Cosquer