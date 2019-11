Cigarette électronique : l'acétate de vitamine E, responsable des lésions pulmonaires

Selon les autorités sanitaires américaines, l'acétate de vitamine E serait le principal coupable des maladies pulmonaires, qui ont touché plus de 2 000 vapoteurs ces derniers mois aux Etats-Unis. Il s'agit d'un additif présent dans les recharges au cannabis, vendues sur le marché noir. Rappelons que 39 personnes sont mortes après avoir inhalé ce produit. Malgré ses vertus antioxydantes, il est toutefois nocif, notamment quand il est chauffé par la cigarette électronique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.