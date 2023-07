Cigarettes : contrebande et contrefaçon en hausse

À Mouscron, en Belgique, des dizaines de bureaux de tabac, mais des clients surtout Français, venus profiter des prix belges. À chaque voyage, ils peuvent rapporter jusqu'à dix paquets. Résultat, sur une terrasse lilloise, toutes les cigarettes sont belges. Depuis 2018, le paquet de cigarettes est passé de huit euros à onze euros en moyenne cette année 2023, et sur ces onze euros, neuf euros reviennent à l’État. Est-ce devenu trop cher ? En cinq ans, les buralistes français ont vendu 18% de cigarettes de moins. Le nombre de fumeurs quotidien a à peine baissé, moins 1%. Où s'approvisionnent-ils ? À la frontière ou sur les réseaux sociaux ? Des comptes y proposent des cartouches à prix cassé. Il y a les vendeurs à la sauvette, dans le 18ème arrondissement parisien. Munis d'une caméra discrète, nous sommes rapidement abordés. Ils proposent un prix à cinq euros. Dans un bureau de tabac, c'est plus du double. Devant notre hésitation, il propose même de nous faire tester. Quelques mètres plus loin, un autre vendeur vante la provenance de ses cigarettes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, Z. Ajili, F. Amzel