Cinéma : l'empire du Milieu contre-attaque

Chinawood est le plus grand studio de cinéma au monde. On y trouve au total 28 décors permanents. Ces décors sont issus de la volonté du milliardaire Xu WenRong. Ils ont généré quarante mille emplois directs et indirects. On y compte 600 films tournés chaque année et cela représente trois plus que les studios Universal en Californie.