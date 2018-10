Cinéma : ils ont sauté dans le grand bain

Le Grand Bain, un film réalisé par Gilles Lellouche, a fait sensation au dernier Festival de Cannes. Il sortira sur les écrans le 24 octobre prochain. Ce long-métrage raconte l'histoire de huit loosers, abîmés par la vie, qui vont se retrouver dans une équipe masculine de natation synchronisée. Les comédiens ont dû suivre des cours de danse, remise en forme, plongeon et apnée, avant de réussir à raconter une histoire pleine de vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.