Cinéma : "Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?"

Le deuxième opus du film réalisé par Philippe de Chauveron, "Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?", sortira au cinéma le 30 janvier 2019. Dans cette suite, les gendres de Claude et Marie Verneuil ont décidé de quitter la France, car ils ne se sentaient plus à leur place. On en parle avec Chantal Lauby et Christian Clavier, les acteurs principaux du film. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.