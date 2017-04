A 82 ans, Pierre Richard donne toujours le rythme : une pièce de théâtre, "Petite éloge de la nuit", et un film, "Un profil pour deux" à venir, l'acteur ne s'arrête jamais. Et, une fois sur scène, l'homme captive toujours autant. Mais l'humour n'est jamais très loin et le burlesque ne tarde jamais à resurgir.