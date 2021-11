Cinéma : "De son vivant" sort en salles ce mercredi

Comment vivre lorsque l'on sait que l'on va mourir. Et comment accepter la perte d'un enfant. C'est l'histoire de Benjamin, la quarantaine, atteint d'un cancer incurable, l'un des plus grands rôles de Benoît Magimel. Aux côtés du malade, c'est un médecin humaniste, le docteur Gabriel Sara, cancérologue à New York qui a inspiré le film, et il joue son propre rôle. "Son travail, il est philosophique, il est métaphysique, il est même, je dirais, spirituel", raconte Emmanuelle Bercot, réalisatrice. "Je me vois comme un coach, un guide pour ces malades. C'est mon job de les entraîner à vivre cette période de la façon la plus belle, la plus digne, la plus paisible, la plus sereine et la plus productive", raconte le Dr Gabriel Sara. Ce film est marqué par un tournage difficile, interrompu plusieurs fois par la pandémie de Covid et par l'accident dont a été victime Catherine Deneuve. C'était un AVC pris en charge immédiatement lors du tournage, dans un hôpital. C'est une histoire dense où la mort rode et pourtant, la vie s'invite à chaque plan. Un film lumineux. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, S. Fortin