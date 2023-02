Cinéma : des collégiens veulent sauver un glacier

Des jeunes en échec scolaire. Plutôt que de les laisser déprimer sur les bancs de l'école, un professeur décide de les éveiller à une cause. "Les têtes givrées" a été tourné sur le Mont-Blanc, un lieu emblématique du réchauffement climatique. Ce glacier, la Mer de Glace a perdu plus de 300 mètres d'épaisseur en 150 ans. C’est quasiment la hauteur de la tour Eiffel. D’après les glaciologues, on peut sauver 30% à 50% des glaciers dans le monde. Dans la réalité, des solutions existent. En Italie par exemple, le glacier de Presena est bâché tous les étés pour limiter la fonte. Dans le film, les élèves décident de faire la même chose. Une expérience forte pour les jeunes acteurs qui se sont glissés dans la peau des collégiens. "C’est impressionnant de voir quelque chose d’aussi beau", affirme l’une d’entre eux. Le tournage du film a duré deux mois et demi avec un objectif en tête : préserver l'environnement. La production du film a en effet signé une charte pour limiter son empreinte carbone. TF1 | Reportage S. De Vaissière, A. Ifergane