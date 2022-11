Cinéma : Gad Elmaleh en adoration devant la Vierge

Pour l’interview, Gad Elmaleh nous donne rendez-vous chez ses parents. Dans son nouveau long métrage, l’artiste a mis en scène père et mère dans leur propre rôle et les a filmés dans leur appartement. Ici, il a tourné un film original entre documentaire et fiction. "Reste un peu" raconte sa tentative d’avouer à sa famille, de confession juive et très croyante, son amour pour la Vierge Marie. Une fascination qui remonte à l’enfance au Maroc. Ses parents lui avaient interdit de rentrer dans une église. Gad Elmaleh filme les tensions qui découlent de cette passion avec des discussions houleuses en famille, tantôt écrites, tantôt improvisées. Il confie que ses parents sont formidables dans le film. Le long métrage mélange réalité et fiction. Nul ne sait s’il est allé jusqu’à se convertir, mais le réalisateur revendique dans ce film sa grande curiosité pour les religions. C'est un appel à la tolérance, au dialogue entre les religions comme au sein des familles. TF1 | Reportage S. De Vaissière, X. Boucher, E. Coppo