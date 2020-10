Cinema : le rôle majeur du checheur de décor

Avant le tournage d'un film, le repérage des lieux est une étape essentielle. C'est même un métier, un œil d'expert qui précède celui de la caméra. A la poursuite des endroits adaptés, Philippe Lopez use des discussions avec plusieurs personnes. Pour le film avec Isabelle Huppert, une vieille maison de famille est à trouver. Un lieu de caractère difficile à dénicher, qui a demandé plusieurs semaines d'enquête. A part la maison, il faut aussi trouver des restaurants, des gares, des halls d'immeubles, en tout une vingtaine de décors. A Feurs (Loire), une petite ville de 8 000 habitants, Philippe cherche un marché avec une scène d'emplettes. Il faut alors négocier avec la mairie. Ici, les vrais commerçants resteront à leur place et joueront les figurants. En multipliant les annonces, Philippe a visité une trentaine de maison avant de trouver son coup de cœur. Quelques adaptations scénaristiques ont alors été apportées pour faire coïncider l'imagination avec la réalité des lieux.