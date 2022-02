Cinéma : les aventures du chêne perdu

Vous pensiez qu'il n'y avait pas 36 façons de filmer un chêne ni 36 histoires à raconter. Vous vous trompiez. Le chêne et ses habitants vivent des aventures dignes des plus grands films. Pour voir tout cela, il faut un regard aiguisé, l'œil de Laurent Charbonnier. La plupart du temps, ce réalisateur français signe des documentaires. Mais cette fois-ci, il s'est lancé dans une véritable fiction. Tous les plans ont été pensés, dessinés avec les mouvements, storyboardés avant le tournage. Dans la vidéo en tête de cet article, prenez par exemple cette course-poursuite qui est digne d'un Top Gun. Elle a été dessinée en amont dans les moindres détails. Il a fallu deux semaines de tournage pour obtenir cette séquence. L'équipe a utilisé des drones, des travelling, des grues et des caméras endoscopiques pour espionner jusque dans les terriers. Pour réaliser les scènes, tous les moyens possibles ont été mobilisés et ce jusqu'à obtenir la coopération des acteurs. Le tournage a duré un an et demi. 1 000 plans ont été tournés et montés sur tous les troncs pour mille et une émotions. TF1 | Reportage S. De Vaissière, E. Berra