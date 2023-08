Cinéma : les Français rois de l'animation

Elles sont de retour, les tortues les plus célèbres du cinéma et leur cri de guerre mémorable. Pour les nostalgiques, la magie est toujours là. Depuis leur création dans les années 80, les Tortues Ninja ont bien changé. Elles s'animent désormais en 3D avec un nouveau look. À l'origine de leur évolution, un studio français. En tout, 500 créateurs ont travaillé pendant plus de deux ans sur ce film. Une réalisation longue et minutieuse, parfois plusieurs jours de travail pour un seul effet spécial. "Ça peut être une journée pour certains plans, comme une semaine ou deux pour une seconde ou deux secondes d'animation", a confié Kevin Simorre, chef des effets spéciaux chez Mikros Animation. Un savoir-faire français qui a tout de suite séduit le réalisateur américain des Tortues Ninja, Jeff Rowe. "Les créateurs français sont les meilleurs artistes du monde. Ils comprennent bien le style et le mouvement des personnages", a-t-il expliqué. Bob l'éponge, Micarulous, Spider-Man... ces superproductions aussi ont fait appel à des Français pour un rendu toujours plus spectaculaire. TF1 | Reportage I. Lyafori, S. De Vaissiere, F. Amzel