Cinéma : les plateformes en ligne menacent-elles les salles ?

Aux États-Unis, des films gros budget sortent en même temps sur les plateformes vidéo et en salle. C'est encore interdit dans l'Hexagone, mais pour combien de temps ? Les exploitants de salle, notamment les indépendants s'inquiètent. Pendant le confinement, les spectateurs n'avaient pas d'autres choix que le visionnage en ligne pour voir les films. Lorsque les salles rouvriront, changeront-ils leurs habitudes ? La puissance des plateformes est-elle une menace pour les salles de cinéma, et comment peuvent-elles réagir ? Henri Demoulin, directeur général responsable distribution Pathé, a souligné: "Il faut vraiment que les gens ont une impression que quand ils vont au cinéma, ils n'aient pas la même chose que quand ils sont devant leur plateforme ou leur écran télé". La concurrence demeure rude pour les salles car la plupart des studios hollywoodiens tels que Warner, Disney, et bientôt Paramount, lancent leur propre plateforme payant. Pour eux, c'est un moyen d'amortir le coût de leur films et surtout de générer de nouveaux revenus grâce aux abonnements.