Cinéma : les Russes de retour sur Terre après le tournage du premier film dans l'espace

Elle restera dans l'histoire comme la première actrice à avoir tourné le premier film dans l'espace. C'est une victoire russe. L'actrice de 37 ans, Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko, sont revenus sur Terre ce dimanche matin, accueillis comme des héros, au côté du cosmonaute russe, Oleg Novitskiy. Tourner un film dans l'espace semblait jusqu'ici une mission impossible. Tom Cruise en rêvait, mais les Russes l'ont devancé. Séjournant ainsi douze jours à bord de la Station spatiale internationale aux côtés de Thomas Pesquet, aux premières loges de cette nouvelle guerre des étoiles entre Russe et Américains. "On attendait cela depuis si longtemps et cette fois nous y sommes, c'est comme un rêve. Tout ce qui nous arrive est un choc", témoigne Chipenko. L'actrice et le réalisateur ont dû supporter un entraînement accéléré pour se mouvoir en apesanteur. Il a fallu aussi encaisser le décollage et assurer le script. Celui d'une chirurgienne ayant pour mission de sauver un cosmonaute, un défi. C'est d'ailleurs le nom provisoire du film, à la hauteur des ambitions de tout un pays.