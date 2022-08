Cinéma : quand Franck Dubosc danse la Rumba

Ce n'est pas forcément un univers qu'il maîtrise, mais pour les besoins de son nouveau film Franck Dubosc s'est plongé dans le monde complexe de la rumba. L'acteur dit avoir la chance de ne pas avoir à très bien danser puisque son personnage ne sait pas le faire non plus. "Rumba la vie", raconte l'histoire d'un père décidé à retrouver sa fille qu'il a abandonnée à la naissance. L'acteur a soigné le look de son personnage. Un style un peu rétro, légèrement ringard. Un père à l'ancienne. Selon les mots de Franck Dubosc, "c'est un mec pudique". "Il est gêné, il est mal à l'aise. Il est comme nos pères étaient mal à l'aise face à nous", ajoute-t-il par la suite. Expliquant également que les papas d'avant ne savaient pas dire "je t'aime". Acteur et réalisateur, Franck Dubosc signe avec ce "Rumba la vie" son deuxième long-métrage, un mélange de comédie et de tendresse. Pour rappel, son premier film, "Tout le monde debout", avait convaincu plus de deux millions de spectateurs. TF1 | Reportage S. De Vaissière, L. Caboche.