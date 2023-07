Cinéma : "Une nuit" de passion

Un homme et une femme viennent de se rencontrer au cœur de Paris. Un coup de foudre, une romance le temps d'une nuit. Raconter la nuit, son atmosphère particulière, Alex Lutz porte ce projet depuis longtemps. Il a choisi Karine Viard pour l'accompagner. "C'est d'autres masques, d'autres codes. C'est un jeu d'absolue honnêteté et de franchise", a exprimé le réalisateur. Le tournage a eu lieu deux nuits sur un temps très court avec des acteurs en décalage horaire influencés par cette atmosphère particulière. "Ce n'est pas comme les autres films, on a le droit d'improviser, de changer des choses... On peut tout changer", a confié l'actrice. "Une nuit" est le troisième film d'Alex Lutz. Il a été présenté cette année en clôture du Festival de Cannes. TF1 | Reportage S. De Vaissière, W. Wuillemin