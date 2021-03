Cinémas : c'était la première séance à Caen

Un an jour pour jour après sa fermeture, le cinéma Lux à Caen (Calvados) a permis à quelques chanceux de retrouver des sensations oubliées. "Faut aller au cinéma pour profiter pleinement d'être sur un grand écran, d'être immergé dans une salle obscure", note un spectateur. "Je suis ému. C'est comme aller dans un spectacle, un concert. On participe à quelque chose de vivant dans laquelle on est entraîné", lance un autre. Une immersion possible exceptionnellement. Cette séance gratuite sur inscription est légale. Elle a pour but d'évaluer le film avant sa diffusion officielle. Un procédé qui échappe aux interdictions du gouvernement. Après de nombreux mois de fermeture, c'est l'occasion pour les exploitants d'enfin retrouver leur public. "Les habitudes se prennent autrement sur du dématérialiser et certaines plateformes en profitent pour se gaver à la fois de nos spectateurs et de nos films. Et donc, une réelle inquiétude sur la capacité après à relancer le lien avec nos spectateurs", affirme Gautier Labrusse, directeur du cinéma Lux. Les professionnels du cinéma souhaitent reprendre leurs activités au plus vite, comme aujourd'hui, ils sont prêts à rouvrir dans les règles. Et les spectateurs sont unanimes. Ils n'ont pas peur de retourner au cinéma. Cette réouverture symbolique à Caen est menée jusqu'à demain dans une vingtaine de salles de cinéma dans le pays.