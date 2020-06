Cinémas : place à la première séance !

Les salles obscures vont rouvrir leurs portes dès lundi. Il est fortement recommandé d'acheter les billets à l'avance. Les salles ne pourront être remplies qu'à 50% et seront désinfectées de fond en comble entre chaque séance. Les horaires ont également été aménagés pour éviter que les spectateurs ne se croisent. Ces mesures seront appliquées dans tous les cinémas.