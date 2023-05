"Elle était vraiment à bout" : harcelée, Lindsay, 13 ans, s'est suicidée

Lindsay avait 13 ans. Elle a été tous les jours insultée, menacée pendant neuf mois, sans répit. "Avec le recul , on comprend une chose, c'est qu'elle était vraiement à bout", témoigne son beau-père, François Nastasi, parlant d'un "engrenage". Betty, sa mère, ne trouve pas la force d'en parler. Lindsay lui racontait tout, les intimidations, les humiliations sur les réseaux sociaux. La famille avait alerté le collège. "Lors d'un entretien avec le responsable du collège, il nous a dit : 'Si vous voulez que ça s'arrête, il faut confisquer le téléphone'. Voilà, l’interdire des réseaux sociaux, c’est la seule réponse qu’on a eue", raconte le beau-père de l'adolescente. Le rectorat dit avoir sanctionné un élève, mais rien ne change. À la marche blanche, tous ses camarades de quatrième sont présents. Incompréhension pour eux aussi, cette violence, ils ne la voyaient presque plus. Une souffrance passée inaperçue, même pour ses amis. L'Éducation nationale ouvre ce vendredi 26 mai soir, une enquête interne. La justice, elle, a mis en examen quatre élèves mineurs, pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide et une personne majeure pour menace de mort. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J. Clouseau