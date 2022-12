Cinq mois après les incendies : la route du Pilat rouvre

Cela fait cinq mois qu’un panneau bloquait la route, aussitôt disparu ce samedi matin, les automobilistes pouvaient à nouveau emprunter la Départementale 218 qui longe les campings de la Dune de Pilat. Et dès les premiers kilomètres, s'alignent des arbres noircis par les flammes, mais dont on pense qu’ils reprendront vie. Par endroits, on peut voir des clairières, là où s'étalait une forêt, 1 000 hectares d’arbres morts ont été abattus, surtout aux parkings des plages, pour assurer la sécurité des promeneurs. L’accès à la plage de Petit-Nice est à nouveau autorisé, reviennent alors, tous ceux qui y avaient leurs habitudes de promenade. Le directeur du Camping des flots bleus ne veut pas perdre du temps, tous les campings ont brûlé, mais ici, on pense surtout aux travaux de reconstruction, qui vont très vite débuter et permettre de relancer la saison. Le camping devrait retrouver toute sa capacité d’accueil pour l’été prochain, mais quand on voit ce qui reste à faire, on devine vite que le chantier sera colossal. TF1 | Reportage C. Devaux, C. Brousseau