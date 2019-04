Cinq mois de conflit : comment ont évolué les gilets jaunes ?

Au début du mouvement, la moyenne d'âge des manifestants était de 55 ans sur les ronds-points, puis elle a changé. Infiltré par des radicaux, le 1er décembre 2018, le jour du saccage de l'Arc de Triomphe, l'ultra-droite était à la manœuvre. Il y a un mois, des gilets jaunes avaient fait une haie d'honneur pour l'arrivée des Black blocs. Ces derniers sont désormais approuvés par les plus radicaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.