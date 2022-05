Cinq morts dans un crash : que s’est il passé ?

Il s’est écrasé dans une clairière, à peine quinze minutes après son décollage. Gilles a vu l’avion foncé dans des arbres. Comme d’autres, il a tenté de porter secours, mais l’appareil s’est embrasé. Aucun occupant n'a survécu. Un témoin nous dit avoir vu arriver l’avion à basse altitude, un petit peu penché sur un côté. Il a tapé dans des arbres. L’avion de tourisme avait décollé à 16 h 30 d'un aérodrome près de Grenoble. Âgé de 66 ans, le pilote était un haut fonctionnaire de l’Éducation nationale. Deux adolescents et leur grand-mère figurent aussi parmi les victimes. Selon le capitaine Lionel Leleux, commandant en second de la Compagnie de Gendarmerie de Meylan, sur ces cinq personnes, il y a un pilote, deux personnes de sexe féminin. L’une d’elles était accompagnée par ces deux petits enfants. L’un âgé de onze ans et l’autre de quatorze ans. Y a-t-il une défaillance technique de l’appareil ? Le pilote a-t-il fait un malaise ? L'enquête est en cours. Les restes de l’avion seront expertisés dans les prochains jours. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys.