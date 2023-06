Cinq victimes dans l'implosion : le "Titan" était-il trop fragile ?

À 3 800 mètres de profondeur, près de l'épave du "Titanic", c'est dans cette zone qu'ont été retrouvés les débris du "Titan". Ici, la pression est 100 fois plus forte qu'à la surface, 380 kg/cm². Était-il fait pour résister à une telle pression ? Selon un ancien directeur d'OceanGate, son hublot n'était homologué que pour descendre à 1 300 mètres, soit trois fois moins profond que l'épave du "Titanic". La coque de l'appareil en carbone est également pointée du doigt. Généralement, ce genre de submersible est construit en acier, un matériau beaucoup plus dense. C'est un changement de structure dont se vantait Stockton Rush, ancien PDG d'OceanGate et créateur du "Titan". Il est également mort dans l'accident de l'appareil cette semaine. Il a toujours refusé de faire certifier la coque par des experts indépendants. Le "Titan" n'était pas à sa première plongée. Il avait déjà connu des problèmes comme le confie l'Allemand Arthur Loibl, monté à bord l'année 2021. L'incident était sans conséquence. Cela n'aura pas été le cas pour les cinq occupants morts dans la dernière plongée du "Titan". TF1 | Reportage J. Cressens, F. Fernandez