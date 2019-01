Gilets jaunes : des députés LaREM racontent les menaces dont ils sont la cible

Les violences à l'encontre des députés de la majorité sont une autre forme de la colère des Gilets jaunes. Ils sont désormais une cinquantaine à avoir été la cible d'insultes ou de dégradations. Ces dernières semaines, la menace de mort est l'attaque la plus répandue contre ces élus et certains se sentent en danger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.