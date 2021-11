Cinquième vague : les restrictions locales se multiplient

Ils sont de retour sur le marché. Au Touquet (Pas-de-Calais), les agents municipaux et leurs boîtes de masques ont fait leur réapparition en centre-ville. Le visage couvert est de nouveau obligatoire depuis ce samedi matin. C’est la décision de la mairie face à la hausse des cas. Dans le département, le nombre de contaminations a augmenté de plus de 50% en une semaine. Mais entre les étals, tout le monde n’est pas convaincu de leur utilité. Devant une cinquième vague qui se dessine, les maires sont nombreux, en plus des préfets, à imposer de nouvelles restrictions localement. À Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme), commune de 1 700 habitants, tout avait pourtant été prévu pour que la vie reprenne. À midi, un repas dansant devait rassembler les personnes âgées. Il sera finalement à emporter. Principe de précaution pour le maire après des alertes des professionnels de santé de la ville, mais aussi des habitants eux-mêmes. Ces restrictions locales pourraient se multiplier à l’approche des festivités de Noël. TF1 | Reportage M. Verron, C. Chevreton, E. Vinzent