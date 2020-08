Circulation du coronavirus : que disent vraiment les chiffres ?

Près de 600 000 dépistages hebdomadaires sont désormais réalisés dans le pays et le nombre de cas positifs augmente lui aussi. Vendredi, 2 288 cas de contaminations supplémentaires ont été recensés. Mais dans le même temps, le nombre d'hospitalisation est en baisse, tout comme le nombre d'actes de SOS médecins et de passages aux urgences lié au coronavirus. C'est donc une reprise de l'épidémie, qui ne se traduit pas par un afflux massif de patients en réanimation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.