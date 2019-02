A Mandelieu-la-Napoule, circulez, vous êtes filmés !

La municipalité de Mandelieu-la-Napoule s'est dotée de 26 lecteurs de plaques, placés aux entrées et aux sorties de la ville. Ils enregistrent automatiquement toutes les plaques d'immatriculation. L'objectif est de lutter contre la délinquance. Un nouveau système qui vient s'ajouter au dispositif existant de 168 caméras de vidéosurveillance dont certaines sont parlantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.