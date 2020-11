Cirque itinérant : un confinement peu ordinaire

D'habitude, ils sillonnent les routes de France, mais aujourd'hui, les camions du cirque Gruss sont à l'arrêt à la Fontaine-Saint-Martin dans la Sarthe. Privé de spectacle depuis le reconfinement, les artistes ont regagné leur quartier général, mais le travail ne s'arrête pas pour autant. En tout, 140 personnes vivent sur le site, ainsi qu'une quarantaine d'animaux qui ne manquent de rien. Espagnols, Italiens ou Sud-Américains, plus d'une dizaine de nationalités se côtoient. Beaucoup d'entre eux ont déjà connu le premier confinement, et ce nouvel épisode est un peu difficile à supporter. Stoppé en pleine tournée, le cirque pouvait comptait sur ses recettes. Il doit désormais épuiser dans ses réserves. Le cirque espère reprendre la tournée le 18 décembre prochain à Bordeaux, l'une de ses plus grosses dates.