Cirques au temps du coronavirus : à quand le retour en piste ?

Ils auraient dû commencer la haute saison. Aux beaux jours, les petits cirques indépendants sillonnent l'Hexagone et c'est précisément la période où ils vont reconstituer leur trésorerie. Ils sont des dizaines, immobilisés un peu partout sur le territoire. Certains peuvent aussi compter sur la solidarité locale. En revanche, ils attendent anxieusement de connaître la date d'un éventuel retour en piste. Illustrations dans les Côtes-d'Armor.