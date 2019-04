Cisjordanie : les chercheurs sont toujours en quête de nouveaux manuscrits de la mer Morte

Le manuscrit de la mer Morte a été découvert dans les années 50 en Cisjordanie, ainsi que les textes inestimables de la Bible écrits en grec, en hébreu et en araméen. Les chercheurs viennent de reprendre les fouilles dans le désert de Judée. Des centaines de manuscrits sont restés cachés pendant des millénaires dans les 300 grottes présentes dans la zone. Les chercheurs ne reculent devant rien pour retrouver de nouveaux parchemins. Notons que la valeur de chaque fragment de parchemin peut atteindre plusieurs millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.