Clairefontaine : des Bleues face à la chaleur

Face à la canicule, les Bleues ont pris toutes leurs précautions, car les horaires d'entraînement n'ont pas été modifiés. Pour favoriser la récupération, l'hydratation fait l'objet d'un soin très particulier. Et afin d'éviter de s'exposer, le travail physique s'est déroulé dans une salle climatisée de Clairefontaine, l'un des centres d'entraînement les mieux équipés d'Europe.