Claquettes et sandales : la revanche du moche !

Depuis 40 ans, la mule orthopédique de la marque allemande Birkenstock avec sa semelle qui reproduit l'empreinte du pied dans le sable séduit pour son confort, et s'impose désormais sur le terrain de la mode au point de collaborer avec les plus grands chausseurs. Rachetée par LVMH, voilà la mule orthopédique allemande hissée au rang des chaussures iconiques, portées par de nombreuses célébrités. Même David Beckham en possède. À en croire les vitrines des magasins, il n'y a pas mieux pour la saison d'été. Comme toujours, si les stars portent des claquettes, si les couturiers les font défiler, toutes les marques grand public s'en emparent. On frôle déjà la rupture de stock pour ces modèles "Huggy shoes". Inspiré des claquettes de piscine venues du Brésil, ou mule à semelle thermoformée, chaque basique a son pendant couture. La tendance, c'est se faire désirable, voire hypnotique et convaincante. T F1 | Reportage C. Magne, M. Derre, S. Jou