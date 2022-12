Claquettes : le rythme des fêtes

Y aurait-il un peu de sorcellerie dans ses pieds qui s'agitent en solo ou qu'il faut claquer les pas de ces 47 danseurs dans la vidéo en tête de cet article ? Sur la scène du Châtelet, les fées claquettes jouent à plein pour propulser le légendaire spectacle 42e rue dans la magie des comédies musicales. Aérien pour le spectateur, ultra physique pour les artistes. Dans cette pure tradition du "Tap dance" venue des États-Unis, les Français commencent à se faire un nom. Au premier rang, Edwige Larralde, championne de la discipline il y a dix ans, défend sa place dans la troupe avec une paire de chaussures que nous avions envie de voir de plus près. "Les chaussures de claquettes sont des chaussures à semelles en cuir, qui sont composées de deux fers. Quand on danse, c'est un instrument de musique", a expliqué Edwige. Un instrument dont s'est aussi emparé Aurélien Lehmann, convoqué en même temps que le père Noël dans un grand magasin. Il savoure d'y pouvoir faire du bruit avec ses souliers et de voir les gens s'arrêter pour un petit moment de bonheur très communicatif. Cet ancien rugbyman a tout appris en autodidacte et répète aux minimums trois heures par jour, un spectacle tout en improvisation. Mais qui suppose de connaître sur les bouts des pieds un langage très codé et qui ne s'apprend qu'en anglais. De là à dire que les claquettes ont tout pour rendre heureux, il n'y a qu'un pas qu'on vous laisse franchir. TF1 | Reportage F. Leenknegt, Q. Danjou, R. Roine