Clara Luciani, Slimane et Amir au concert de la chanson de l’année sur TF1

Quelle chanson vous accompagnera cet été dans vos pérégrinations ? Quel air avez-vous le plus fredonné cette année ? La réponse, vous l'aurez juste après ce journal sur TF1. C'est la première émission en direct de l'ère après Covid. Nikos Aliagas va présenter ce vendredi soir "la Chanson de l'année" qui a lieu dans les jardins du Palais-Royal. Des dizaines de techniciens, privés de travail depuis plusieurs mois, vont retrouver le sourire. Pour les artistes, le bonheur elle-même ! Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.