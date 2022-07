Clara Matéo : une Bleue sur tous les terrains

Sur le terrain ou dans un bureau d'études, avec ses coéquipières ou des collaborateurs, elle partage sa vie entre deux carrières. Cet été, Clara Matéo dispute l'Euro féminin avec les Bleues. Mais le reste de l'année, elle est ingénieure en biochimie. "Il y a beaucoup de similitudes entre ma pratique sportive et ce que je fais dans le monde de l'entreprise", explique la footballeuse. Tout cela, en créant des matériaux innovants à partir des petites graines de ricin. Depuis deux ans, Clara Matéo jongle entre plusieurs activités. Elle organise ses semaines de travail en fonction des compétitions. Des collègues sont les premiers supporters de leur voisine de bureau. Ingénieure le matin, footballeuse l'après-midi, elle bénéficie d'horaires aménagés pour s'entraîner tous les jours. "Quand on habitue son cerveau à toute la journée, quand on doit prendre des décisions sur le terrain, il est entraîné ", explique Sandrine Soubeyrand, entraîneuse de l'équipe féminine du Paris FC. Joueuse aux multiples talents, Clara Matéo est la seule Bleue à exercer un autre métier en parallèle du football. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Deperrois, B. Hacala