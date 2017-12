Classes de CP à douze élèves : quel bilan à la veille des vacances de Noël ?

C'est l'une des mesures phares du quinquennat Macron : la mise en place de classes de CP à douze élèves dans les établissements classés REP + (réseau d'éducation prioritaire renforcée). À la rentrée, nous avions tourné dans une école située dans la banlieue de Nice (Alpes-Maritimes). Et en cette veille des vacances de Noël, élèves et enseignants dressent le premier bilan de ce dispositif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.