Claudio Capeo : un chanteur de rue au Zénith

Il y a quelques années, ce fils d'immigré italien était menuisier. Quand il chantait avec son accordéon, c'était dans la rue, les bistrots ou encore le métro. Aujourd'hui, avec plus d'un million d'albums vendus, Claudio Capeo est l'un des artistes les plus demandés de la scène française. Il fait partie des stars qui aiment rire et sourires. Quel que soit le lieu où se produit Claudio Capeo, on s'arrête pour l'écouter comme dans ce centre commercial. "Sa voix est différente des autres", confie ce public. En 2016, le producteur de Zaz le repère dans l'émission The Voice et lance sa carrière. Sa voix et le son de l'accordéon le rendent tout de suite populaire. "Apprendre à lire des notes et des partitions, ce n'est pas forcément le travail le plus simple et le plus marrant quand t'as cinq-six ans. Il fallait passer par là. Merci Maman ! Ça a été le début d'une pression, de montées sur scène et de le découvrir, de pouvoir jouer face à un public", a-t-il confié. Plus tard, Claudio Capeo append le chant sur le tas. "J’ai appris avec ce que je suis avec ce que j’ai envie de faire sortir", ajoute ce dernier. Lui, qui a chanté de longues années dans la rue, remplit actuellement les plus grandes salles. TF1 | Reportage J. Chubilleau, S. Hernandez, A. Mersi Bakchich