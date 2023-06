Clavier/Nanty : Les Vengeances de Maître Poutifard

Robert Poutifard, un instituteur maltraité par ses élèves, est décidé à se venger à l’heure de la retraite. Nous nous sommes rendus sur le tournage, à un moment clé : l’élaboration des plans machiavéliques par maître Poutifard et sa vieille mère. "C’est une mère abusive, avec un fils qui ne peut pas s’en passer, mais qui se défend. C’est amusant, c’est très amusant", explique Christian Clavier, l'acteur qui incarne le professeur. Après "Les visiteurs" et "Les profs", c’est la troisième collaboration entre Isabelle Nanty et Christian Clavier. Visiblement, cette histoire de vengeance les a inspirés. "C’est dramatologiquement intéressant les vengeances parce que c’est épique. Du coup, on peut s’éclater dans la haine que ça demande. C’est un moteur !", confie Isabelle Nanty. Des déluges de peinture, des chiens enragés, la vengeance n’a pas de limite. Inspiré d’un roman à succès, le film est une fable survitaminée. TF1 | Reportage S. De Vaissière, M. Merle