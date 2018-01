Clermont-Ferrand : une école met en place des classes bilingues

Les langues étrangères sont indispensables pour cultiver la tolérance et s'ouvrir au monde. En France, leur apprentissage entre de plus en plus dans les programmes scolaires. Dans une école près de Clermont-Ferrand, des classes bilingues ont été mises en place pour familiariser les élèves avec l'italien, l'allemand, l'espagnol et l'anglais grâce à des jeux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.