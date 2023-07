Clients mystères : ils testent vos vacances

À l'image, on voit une famille dans un parc d'attraction et des frères et sœurs en pleine détente au camping. Difficile de croire que ces vacanciers sont, en réalité, des enquêteurs. Ils sont là incognito. Leur mission est d'évaluer discrètement votre lieu de vacances. Ils ne ratent rien et observent le moindre petit détail. C'est ce que l'on appelle des "clients mystères". Qui sont-ils ? Qui les recrute ? Pourquoi fait-on appel à eux, à l'heure où les notes et commentaires des clients se comptent déjà par millier sur Internet ? Pour le savoir, direction le Pays basque. Laure et son frère François ont été recrutés par une agence spécialisée en visite mystère. Pendant une semaine, ils vont passer en revue les prestations de plusieurs établissements touristiques. Ce jour-là, c'est un camping quatre étoiles et cela commence par la queue. À l'arrivée au bungalow, mauvaise surprise, la porte ne s'ouvre qu'après dix minutes. À l'intérieur, il faut tout inspecter. Aucun détail ne doit leur échapper. Ils partagent ensuite leurs observations en répondant à un questionnaire fourni par l'agence. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Kouho, M. Jouvenet