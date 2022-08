Climatisation : notre meilleur ennemie ?

Elles nous sauvent quand le soleil tape fort ou quand les températures passent au rouge. Dans nos appartements, en magasin, dans nos voitures, la climatisation devient notre meilleur ami chaque été. Marseille est la ville où la climatisation est reine. Ici, comme dans tout le sud-est du pays, 47 % des ménages sont équipés d'un climatiseur, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Est-ce raisonnable ? Pour Yoann Chetrit, commerçant, la hausse des températures est une aubaine. Il vend des climatiseurs. Pour un climatiseur mobile, il faut compter 600 euros, et un climatiseur sans moteur extérieur coûte 3 000 euros. Et pour des modèles classiques avec moteur extérieur, il faut compter entre 1 500 et 4 500 euros. Cette année 2022, il va battre tous ses records de vente. Contrairement à la climatisation, le budget ne refroidit pas tout le monde. Mais si vous n'avez pas les moyens, il y a d'autres solutions. Dans la voiture, c'est moins cher, mais il y a quand même un coût. La climatisation vous fait consommer un litre de carburant en plus tous les 100 km. Si vous faites un Paris-Nice pour les vacances, par exemple, le surcoût sera de 18 euros, et ce sera le double pour l'aller-retour. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage D. Pierschi, A. François-Poncet