Climatisation : se rafraîchir sans polluer ?

Mathieu et Marion, des agents immobiliers, ont installé une climatisation dans leur local, il y a deux ans. Cet appareil fonctionne comme un réfrigérateur. Elle aspire l'air chaud de la pièce et le refroidit à l’aide d’un flux de frigorifique. Ainsi, elle rejette de l’air frais à l’intérieur et de l’air chaud à l’extérieur. Or, cela participe au réchauffement de l'atmosphère. Alors, Richard Mazigh, le fabricant, a développé un système pour que l'air rejeté soit moins chaud. Cette climatisation, dite réversible, permet aussi de se chauffer en hiver. Et elle consomme beaucoup moins qu’un système électrique classique. Bon nombre de Français sont à la recherche de solution plus économique et durable pour se rafraîchir. Actuellement, encore tous les climatiseurs rejettent de puissants gaz à effet de serre en cas de fuite, par exemple, contrairement aux rafraîchisseurs d’air. Certes, ces appareils sont moins efficaces qu’une climatisation classique mais consomment 50 fois moins d’électricité. Le prix est aussi un autre avantage : 130 euros, en moyenne, contre 400 euros pour une climatisation mobile classique. T F1 | Reportage P. Corrieu, V. Capus, S. Humblot