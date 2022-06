Club vosgien : des randonneurs amoureux de leurs montagnes

En cette saison, chaque week-end, ils sont des milliers à arpenter les massifs des Vosges. Très souvent, les randonnées sont organisées par une institution de la région, le Club vosgien. Ce jour-là, les marcheurs sillonnent les Vosges du Nord pour rejoindre les cascades du Nideck. Le Club vosgien est né il y a 150 ans. Et sa mission principale, la protection de la nature, n'a jamais été autant d'actualité. Comme l'explique Gérald Christmann, président du Club vosgien du Nideck (Bas-Rhin), dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Mais protéger, c'est aussi entretenir. Plus au sud, dans la vallée de Munster, une équipe de bénévoles est en train de sécuriser un pont. Rien que dans leur secteur, ils ont 470 km de sentiers à entretenir. Dans la vallée, il y a 90 itinéraires différents. Alors, des panneaux de signalisation ont été mis en place pour aider les randonneurs à ne pas se perdre. Dans cette même ligne d'idée, le Club vosgien a terminé la numérisation de la vallée de Munster. Les membres de l'association font 6 000 heures de travail bénévole chaque année. Cette association est constituée d'une bande de copains venue de tous les horizons. Ce sont des amoureux de la vie qui donnent de leur temps et de leur énergie, simplement parce qu'ils aiment partager cet univers. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, V. Dietsch, L. Claupierre