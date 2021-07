Clubs de vacances : jamais sans mon chien

En Vendée, Julie et Murielle ont créé le camping "Le port de Moricq" où tous les chiens sont acceptés partout. "Ça s'adresse particulièrement aux amoureux des chiens et de la nature", confie l'une d'entre elles. Ici, accepter n'est pas un vain mot. Les animaux peuvent profiter de nombreuses installations comme la douche, le parc ainsi que le bar. Pour ceux qui préfèrent l'hôtel, Hob Alenya peut accueillir chaleureusement nos animaux. "On met à disposition un panier pour qu'ils puissent dormir, également une gamelle pour qu'ils puissent boire et manger, et des sacs pour les besoins des chiens", explique une responsable. Ça tombe bien pour Sylvain. Pour lui, il est hors de question de partir en vacances sans son chien Iron. "Je suis plus tranquille quand il est avec moi que de le laisser à un ami ou une connaissance", lance le maître. Si vous ne savez toujours pas où aller, Sophie Morche vous aidera à trouver la solution, parce qu'aujourd'hui, seulement un tiers des hébergements acceptent les animaux.